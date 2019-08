Trump scherzt über eigene Grönland-Ambitionen

Auf Twitter verbreitete er ein manipuliertes Foto von einem "Trump-Tower" in einer grönländischen Dorflandschaft mit dem Kommentar, er verspreche, keinen solchen auf der von ihm begehrten Nordatlantikinsel zu errichten.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Ein kolportiertes, am Wochenende von ihm selbst bestätigtes Kaufinteresse an der unter dänischer Oberhoheit stehenden Insel war sowohl in Dänemark als auch auf Grönland auf politische Ablehnung gestoßen. Trump wird Anfang September zu einem zweitägigen Besuch in Dänemark erwartet. Treffen mit Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und dem grönländischen Autonomiechef Kim Kielsen stehen auf dem Programm.

