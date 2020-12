Syrien: Israelische Luftangriffe bei Damaskus - Ein Toter

Israelische Kampfflugzeuge haben nach Angaben syrischer Staatsmedien in der Nacht zum Mittwoch eine Luftabwehreinheit der syrischen Regierung im Umland von Damaskus nahe der Grenze zum Libanon bombardiert. Die syrische Luftabwehr habe "eine Reihe feindlicher Raketen" abgefangen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SANA unter Berufung auf Militärquellen. Bei den Luftangriffen wurde demnach ein Soldat getötet, drei weitere wurden verletzt.

Nähere Angaben dazu lagen zunächst nicht vor. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sagte, die israelischen Angriffe hätten auch Raketen- und Munitionsdepots der vom Iran unterstützten schiitischen Hisbollah-Gruppe getroffen und zerstört.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Israel bombardiert immer wieder Ziele in Syrien, äußert sich jedoch nur sehr selten offiziell dazu. Die Angriffe richten sich meistens gegen Truppen und Einrichtungen, die mit dem schiitischen Iran in Verbindung gebracht werden. Teheran sieht in Israel einen Erzfeind und ist zugleich im syrischen Bürgerkrieg ein enger Verbündeter von Machthaber Bashar al-Assad. Israel will verhindern, dass der Iran dort seinen Einfluss und vor allem seine Militäreinrichtungen weiter ausbaut.