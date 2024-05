Wegen G7-Gipfel: Italien führt Kontrollen an Grenzen wieder ein

Das Schengen-Abkommen an den Grenzen, auch zu Österreich, wird vom 5. bis zum 18. Juni ausgesetzt, teilte das Innenministerium in Rom am Freitag mit. Italien hat derzeit den G7-Vorsitz.

"Die Land-, See- und Luftgrenzen werden vorübergehend kontrolliert, wie es die gängige Praxis der Staaten bei ähnlichen Veranstaltungen ist", teilte das Innenministerium mit.

Die G7 sind keine internationale Organisation, sondern ein informelles Forum von Staats- und Regierungschefs. Bei den jährlichen Gipfeltreffen werden gemeinsame Positionen zu globalen politischen Fragestellungen abgestimmt. Zuletzt war Italien 2017 Gastgeber des G7-Gipfels in Taormina auf Sizilien unter dem Vorsitz des damaligen italienischen Premierministers Paolo Gentiloni. Den G7 gehören neben Italien Deutschland, Frankreich, Japan, Kanada, Großbritannien und die Vereinigten Staaten an.

