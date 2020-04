Schrittweise Lockerung auch in anderen Ländern

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will heute den EU-Mitgliedern einen Fahrplan mit Ausstiegsempfehlungen für die Corona-Beschränkungen vorlegen. Die Entscheidung über den Zeitplan bleibe jedoch den Mitgliedsländern überlassen, betonte die EU-Kommission.

Wichtig sei sicherzustellen, dass die Länder auf eine wirksame Weise die Maßnahmen lockern würden und insbesondere die Lage der anderen Länder berücksichtigten, hieß es. Bereits am heutigen Nachmittag werde die EU-Kommission ihre Empfehlungen mit den Mitgliedsstaaten diskutieren, bevor sie dann morgen angenommen würden. Der EU-Vorschlag solle auch die unterschiedliche Betroffenheit der einzelnen Länder berücksichtigen. Ursprünglich wollte von der Leyen ihn noch vor Ostern präsentieren, auf Bitte einiger Staaten wurde dies jedoch auf heute verschoben.

Unterdessen tasten sich einige europäische Länder, darunter Österreich, nach Ostern wieder in Richtung Normalität – in sehr kleinen Schritten, aber immerhin. Hier ein Überblick.

Dänemark: Kindergärten und Volksschulen sollen ab Mittwoch wieder öffnen. Die Schüler der Mittel- und Oberstufe müssen bis 11. Mai warten. Bars, Restaurants, Friseur- und Massagesalons, Einkaufszentren sowie Diskotheken sollen in Dänemark nach wie vor geschlossen bleiben. Auch Versammlungen von mehr als zehn Personen sind weiter verboten.

Frankreich: Hier verlängerte Präsident Emmanuel Macron die Ausgangssperre am Montagabend um vier Wochen bis 11. Mai. Anschließend sollen zunächst Kindertagesstätten und Schulen nach und nach öffnen. Restaurants, Bars, Kinos und Theater bleiben jedoch auch nach dem 11. Mai weiter geschlossen. Auch die Einreisesperren für Nicht-EU-Länder bleiben "bis auf Weiteres" bestehen.

Spanien: Nachdem alle nicht lebenswichtigen Betriebe wegen des Coronavirus zwei Wochen lang komplett schließen mussten ("Winterschlaf"), durften erste Fabriken und Bauunternehmen am Ostermontag wieder die Arbeit aufnehmen. Die am 14. März verhängte generelle Ausgangssperre bleibt jedoch weiter bestehen.

Italien: In unserem von Corona so schwer getroffenen Nachbarland durften erste Buchhandlungen und Wäschereien gestern wieder öffnen – zunächst versuchsweise, um zu sehen, ob die Abstandsregeln dort eingehalten werden können. Die am 12. März verhängte generelle Ausgangssperre gilt jedoch weiter, zunächst bis 3. Mai. In der Lombardei will man erst nach dem 4. Mai die Ausgangssperren wieder lockern.

Tschechien: Tschechiens Gesundheitsminister Adam Vojtech kündigte bereits in der vergangenen Woche an, mit einer "kontrollierten und schrittweisen Wiederaufnahme des normalen Lebens" zu beginnen. Einige Auflagen lockerte die Regierung in Prag bereits: Einige Fachgeschäfte durften wieder öffnen, und beim Sport entfällt die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske.

Deutschland: In Berlin wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder heute beraten, wann und in welchem Umfang eine schrittweise Öffnung beginnen könnte.

Slowenien: Die meisten Großunternehmen wie der Haushaltsgeräte-Hersteller Gorenje oder der Sportartikel-Produzent Elan haben ihren Betrieb wieder aufgenommen.