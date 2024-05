Monti Beton und Hans Krankl rocken den Steyrer Stadtplatz

Der Goleador und Torschütze zum historischen 3:2-WM-Sieg über Deutschland im Sommer 1978 in Cordoba hat nicht nur gute Erinnerungen an Steyr. Am Nachmittag des 15. Oktober 1994 saß Hans Krankl im Vorwärts-Stadion auf der Trainerbank des FC Tirol, als seine Innsbrucker vor 6500 Zusehern auf den Tribünen im Bundesligaspiel eine bis zum heutigen Tag legendäre 0:5-Schlappe gegen die rot-weiße Heimelf bezogen.