Drogenlenker (20) musste nach Kontrolle in Wels Führerschein abgeben

Der 20-Jährige war am Montag gegen 13:40 Uhr in eine Routinekontrolle geraten. Wie die Polizei am Abend mitteilte stellten die Beamten dabei eindeutige Merkmale einer Beeinträchtigung fest. Nachdem ein Alkovortest negativ ausgefallen war, bestätigte ein freiwilliger Drogenschnelltest den Verdacht: Der junge Mann aus Wels dürfte Kokain konsumiert haben. Er wurde zum Amtsarzt gebracht, der die Fahruntauglichkeit feststellte. Seinen Führerschein musste der Lenker vorläufig abgeben, eine Anzeige steht ihm noch ins Haus.

