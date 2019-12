"Nicht Schicksal, sondern unsere Entscheidung"

Für Österreich nahm Bundespräsident Alexander Van der Bellen teil – samt Plüsch-Eisbären. Ein Geschenk für einen Sechsjährigen, wie er den anwesenden Staats- und Regierungschefs verriet. Beim Anblick der Luster in der Wiener Hofburg hatte der Bub unlängst zu ihm gesagt: "Wir müssen Strom sparen, sonst sterben die Eisbären." In seiner Rede lieferte Van der Bellen dann eine kurze Schilderung von zwei möglichen Welten im Jahr 2050: In der einen ist Wien ein Hitzepol, in dem es inzwischen das tropische Dengue-Fieber gibt, in der anderen fahren die Fahrzeuge jeweils mit Elektroantrieb durch eine inzwischen begrünte Bundeshauptstadt. "Es ist nicht Schicksal", resümierte Van der Bellen, "es ist unsere Entscheidung."

Der UNO-Generalsekretär António Guterres sprach von einem "Krieg gegen die Natur", der beendet werden müsse. "Wenn wir nicht schnell unseren Lebensstil ändern, gefährden wir das Leben an sich."

