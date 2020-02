Neuwahl, Ramelow-Rückkehr? Vorerst kein Ausweg aus Thüringer Politchaos

Die Regierungskrise in Thüringen geht in die Verlängerung – und hinterlässt bei der FDP, aber vor allem bei der CDU tiefe Spuren: FDP-Ministerpräsident Thomas Kemmerich, der mit den Stimmen von CDU und rechtspopulistischer AfD gewählt worden war, lehnte gestern einen sofortigen Rücktritt ab.

Die Juristen der Landtagsverwaltung und der Staatskanzlei seien sich einig, "dass ein Rücktritt – zum Beispiel sofort – nicht geboten ist, da es wichtige Entscheidungen der Landesregierung gibt, für die es zumindest ein amtierendes Regierungsmitglied braucht", sagte Kemmerich.

Neuwahlen noch nicht sicher

Eine Sondersitzung des Ältestenrates des Landtages soll nun einen verfassungskonformen Ausweg finden – aufgrund des Fristenlaufes kann dieses Treffen aber erst am 18. Februar stattfinden.

Die von mehreren Landesparteien angestrebten Neuwahlen sind allerdings auch nicht so einfach durchzusetzen. Sie müssen von mindestens einem Drittel der Abgeordneten im Erfurter Landtag beantragt und mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Die Thüringer CDU hat sich bereits gegen eine Neuwahl ausgesprochen.

CDU stürzt laut Umfrage ab

Im Fall einer Neuwahl in Thüringen drohen der FDP und vor allem der CDU Verluste. Laut einer aktuellen "Forsa"-Umfrage würden die Liberalen mit nur noch vier Prozent aus dem Landtag fliegen. Und die CDU würde demnach von 21 auf nur noch zwölf Prozent abstürzen. Die AfD würde bei 23 Prozent verharren.

Die Linkspartei, die mit Bodo Ramelow bis vor kurzem den Ministerpräsidenten stellte, käme auf 37 Prozent (plus sechs Prozentpunkte). SPD (neun Prozent) und Grüne (sieben Prozent) würden leicht zulegen – und damit hätte die bisherige rot-rot-grüne Koalition wieder eine Mehrheit.

Ein weiterer Ausweg wurde gestern in Thüringen diskutiert: Misstrauensvotum gegen Kemmerich und eine neue Ministerpräsidentenwahl, bei der der frühere Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linkspartei) erneut antreten könnte. Es gäbe dabei laut Landesverfassung wieder drei Wahlgänge – in den ersten beiden bräuchte Ramelow die absolute Mehrheit, im dritten "die meisten Stimmen".

Diese Variante wurde etwas wahrscheinlicher, da CDU-Landeschef Mike Mohring gestern erst einmal als Fraktionschef gehen musste. Und Thüringens CDU-Generalsekretär Raymond Walk hat bereits in Aussicht gestellt, dass sich seine Partei im dritten Wahlgang enthalten würde.

FDP-Chef Lindner bestätigt

Die FDP-Bundespartei hat Parteichef Christian Lindner unterdessen mit deutlicher Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen. Lindner erhielt am Freitag von 36 abgegebenen Stimmen 33 Ja-Stimmen und eine Nein-Stimme. Zwei Anwesende enthielten sich. Der Liberalen-Chef Lindner war unter Druck geraten, weil Kemmerich erklärt hatte, Lindner im Voraus über sein Vorgehen während der Ministerpräsidentenwahl vom Mittwoch informiert zu haben.

Auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer schaden die Vorgänge in Erfurt massiv. Ihr wird vorgeworfen, dass sie den CDU-Landesverband nicht auf Parteilinie (kein Anstreifen an die AfD) bringen konnte. Die angestrebte Kanzlerkandidatur im nächsten Jahr dürfte damit etwas weiter in die Ferne gerückt sein.