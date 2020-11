Nawalny fordert Sanktionen gegen Oligarchen

"Es ist sinnlos, Oberste, Generäle oder Leute zu sanktionieren, die definitiv nicht viel ins Ausland reisen (…), nicht viel Besitz oder Bankkonten in Europa haben", sagte Nawalny bei einer Anhörung im Europaparlament.

Nawalny nahm per Video an einer Anhörung im Auswärtigen Ausschuss des Europaparlaments zur Lage in Russland vor den Parlamentswahlen im kommenden Jahr teil. Der 44-Jährige, der seit Jahren mit populistischen Tönen gegen die Staatsführung auftritt, ist einer der prominentesten Kritiker Putins und war im August nach einem mutmaßlichen Giftanschlag in Sibirien nach Deutschland gebracht worden.

Nawalny forderte von der EU, einen Unterschied zwischen russischem Volk und der Führung zu machen. "Der russische Staat muss wie ein Haufen Krimineller behandelt werden, die vorübergehend die Macht übernommen haben."