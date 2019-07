Mit der Kaperung der "Stena Impero" verschärft der Iran die Spannungen

Es waren spektakuläre Bilder, die das iranische Staatsfernsehen in der Nacht zum Samstag seinen Zuschauern präsentierte: Im Licht der untergehenden Sonne umkreisen iranische Schnellboote bei rauer See den britischen Tanker "Stena Impero". Wenig später seilen sich sieben vermummte Revolutionsgardisten innerhalb einer Minute von einem über dem Tanker kreisenden Hubschrauber ab.

Mit einer ähnlichen Vorgehensweise hatten britische Marines Anfang Juli den iranischen Supertanker "Grace 1" vor Gibraltar festgesetzt und damit in der Islamischen Republik einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.

Sollten die britischen Behörden den Tanker nicht sofort freigeben, "ist es unsere Pflicht, einen britischen Öltanker zu beschlagnahmen", forderte der Gardistengeneral Mohsen Rezai. Einen ersten Versuch konnte die "HMS Montrose" vor zehn Tagen noch verhindern. Die britische Fregatte hatte auch am Freitag die im Golf von Oman rasenden Schnellboote der Revolutionsgardisten über Funk davor gewarnt, "das internationale Recht zu verletzen".

Für ein aktives Eingreifen war es zu diesem Zeitpunkt aber zu spät. Die "Steno Impero" befand sich bereits in iranischer Hand, und die Teheraner Diplomatie beeilte sich, die Kaperung als "bloße Anwendung des internationalen Rechts" zu rechtfertigen. So hatte auch London nach der Festsetzung des iranischen Supertankers vor Gibraltar argumentiert.

"Das Recht der Vergeltung"

In Wirklichkeit ging es dem Iran um nichts anderes als Revanche. "Das Recht der Vergeltung", behauptete Abbasali Kadkhodaei, der Sprecher des mächtigen iranischen Wächterrates, "ist ein anerkanntes Konzept im internationalen Recht". Einen Tag später unterzeichneten 160 der 290 Parlamentsabgeordneten eine Petition, in der sie die Kaperung des Tankers ausdrücklich begrüßten. "Die britischen Piraten haben uns überfallen, und wir haben ihnen die passende Antwort gegeben", sagte Parlamentspräsident Ali Larijani.

Dass der Iran mit seinem Vorgehen die Spannungen mit dem Westen weiter verschärft, scheint in Teheran kein Grund zur Besorgnis zu sein. Wie im Atomstreit sieht die Islamische Republik auch im Tankerkrieg mit Großbritannien das Recht auf ihrer Seite. Durch die Kaperung der "Stena Impero" werde sich das Ansehen der Revolutionsgardisten im Iran weiter erhöhen, berichten westliche Diplomaten aus Teheran. Das Gefühl, vom Westen ungerecht behandelt zu werden, sei in der Bevölkerung mittlerweile sehr tief verankert.

Dass der Iran auf zusätzlichen Druck nicht reagieren wird, scheint auch die britische Diplomatie zu verstehen. London drohte am Wochenende zwar mit "sehr ernsten Konsequenzen", stellte aber klar, dass militärische Optionen nicht erwogen würden. Man halte nach einem diplomatischen Weg Ausschau, um diese Situation zu lösen", erklärte Außenminister Jeremy Hunt.

Bis es so weit ist, sollten britische Schiffe die Straße von Hormuz und umliegende Gewässer meiden. Hinter den Kulissen werde London währenddessen auf einen Austausch der in Gibraltar und Bandar Abbas festgesetzten Tanker hinarbeiten müssen, erklärten Schifffahrtskreise in Dubai den OÖNachrichten. Einen anderen Weg zur Lösung der Krise gebe es im Moment nicht.

> Lesen Sie hierzu auch den Kommentar von OÖN-Redakteur Eike-Clemens Kullmann