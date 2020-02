Merkel: "Ich mische mich nicht ein"

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel will sich nicht in die Vorgänge um die Neubesetzung des CDU-Vorsitzes und der Kanzlerkandidatur der Unionsparteien CDU/CSU einmischen. Sie habe dies bei ihrem Rückzug vom Parteivorsitz im Oktober 2018 zugesagt, und daran wolle sie sich halten, sagte Merkel gestern in Berlin am Rande eines Besuchs der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin. "Meine Erfahrung ist, dass die Vorgänger sich aus so etwas heraushalten sollten. Und das befolge ich", sagte Merkel. Das heiße nicht, dass sie mit möglichen Kandidaten nicht spreche.

Unterdessen nimmt die Personaldebatte in der Regierungspartei CDU immer mehr Fahrt auf: Der frühere Umweltminister Norbert Röttgen, der am Dienstag überraschend seine Kandidatur für die Parteispitze bekannt gemacht hatte, brachte erneut eine Mitgliederbefragung zum künftigen Parteivorsitz ins Gespräch.

"Ich glaube, dieser Wunsch in der Partei wird immer stärker und hörbarer werden", sagte er gestern nach einem Treffen mit der scheidenden Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer in Berlin.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier lehnt die von Röttgen geforderte Beteiligung der Parteibasis an dem Prozess ab. "Ich bin von einem Mitgliederentscheid nicht überzeugt", sagte er gestern. Übrigens: Altmaier wurde 2012 Umweltminister – nachdem Merkel Röttgen aus dem Kabinett entlassen hatte.

Söder warnt die Schwesterpartei

Der bayerische CSU-Chef Markus Söder hat die Schwesterpartei CDU vor einer Kandidatensuche wie bei der SPD gewarnt. In der CDU begännen gerade "unruhige Zeiten", sagte Söder in der ZDF-Sendung "Was nun, Herr Söder?", die am Mittwochabend ausgestrahlt wurde. Die Schwesterpartei müsse aufpassen, nicht in eine Situation zu kommen wie die SPD mit "zig Kandidaten" für die Bewerbung um den Parteivorsitz.

