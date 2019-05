Martin Schulz: "Werde nicht für SPD-Fraktionsvorsitz kandidieren"

"Ich werde nicht für den Fraktionsvorsitz kandidieren", stellte Schulz in einem Schreiben an die Mitglieder der SPD-Fraktion klar, dessen Inhalt Reuters am Mittwoch vorlag.

Die SPD sei bei der Europa-Wahl abgestraft worden. "Unser Parteivorstand hat beschlossen, nun keine Personaldebatten zu führen. Diese Vorgehensweise halte ich für richtig", so Schulz. Mit seinem Schreiben wolle er Gerüchten entgegentreten, die seit einigen Tagen im Umlauf seien.

"Ich habe in den letzten Wochen 94 Wahlkampfauftritte für unsere Partei absolviert, ohne dabei für ein Amt zu kandidieren", schrieb Schulz. "Ich werde mich in gleicher Weise auch weiterhin für unsere Partei und die mir am Herzen liegenden Themen, besonders die Zukunft Europas, engagieren." Dieses Engagement sei für ihn immer unabhängig von Ämtern gewesen, und dies gelte auch heute noch. "Die SPD sollte sich jetzt auf die inhaltliche und vertiefte Aufarbeitung der letzten Ergebnisse konzentrieren." Die SPD-Fraktion wollte am Nachmittag zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um über die Konsequenzen aus der Wahl zu beraten.