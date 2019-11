Labour Party verspricht allen Briten kostenloses Breitband-Internet

Es sei an der Zeit, dass es "in jedem Haus in diesem Land" einen kostenlosen Glasfaser-Breitband-Anschluss gebe, sagte Parteichef Jeremy Corbyn gestern.

Um das Vorhaben umzusetzen, will Labour einen Teil der britischen Telekom BT verstaatlichen. "Das Internet ist zu so einem zentralen Teil unseres Lebens geworden", sagte Corbyn. "Was einst ein Luxus war, ist jetzt eine wesentliche Notwendigkeit." Internet per Glasfaser müsse deshalb zur "öffentlichen Dienstleistung" werden.

Die regierenden Tories und Wirtschaftsverbände kritisierten die Idee scharf. Premier Boris Johnson bezeichnete das Vorhaben als "Schnapsidee". Anleger zeigten sich nervös und stießen BT-Aktien ab.

