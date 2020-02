Kurz: Die "sparsamen vier" stimmen neuem EU-Budget nur gemeinsam zu

Der aktuelle Budgetplan von EU-Ratspräsident Charles Michel sieht vor, dass die Staaten 1,074 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung einzahlen. "Das ist einmal die Verhandlungsgrundlage", sagte Kurz vor Journalisten in Brüssel.

Zuvor hatte Kurz die Regierungschefs der Nettozahlerländer Dänemark, Schweden und den Niederlanden getroffen. Sie zählen wie Deutschland zu den Nettozahlern, bekommen also weniger an Förderungen aus Brüssel zurück, als sie an Beiträgen einzahlen.

Die Vierer-Gruppe fordert eine Beschränkung der Ausgabenobergrenze auf weiterhin 1 Prozent der EU-Wirtschaftsleistung. "Wir bleiben in den Verhandlungen abgestimmt und werden am Ende nur gemeinsam eine Zustimmung erteilen." Das stärke die Position "der vier kleinen aber wirtschaftlich nicht unwesentlichen Staaten", sagte Kurz.

Die Gruppe sei auch mit Deutschland abgestimmt und "vertritt die Interessen der Steuerzahler und der Nettozahler": "Unser Ziel ist es, dass unser Beitrag nicht ins unermessliche steigt", sagte Kurz.

"Sehr viel Diskussionsbedarf"

Die Verhandlungen würden nicht leicht werden, so Kurz. "Es gibt sehr viel Diskussionsbedarf. Ob es schon diesmal einen Durchbruch gibt, lässt sich derzeit nicht vorhersagen." Deutschland und Frankreich zeigten sich zuletzt skeptisch, erinnerte der Bundeskanzler. Dass EU-Ratspräsident Charles Michel gerne bis Samstag einen Abschluss hätte, sei legitim: "Das ist seine Rolle, das ist gut so."

Freilich sei auch die Frage wichtig, wofür die Gelder künftig verwendet werden. "Wir stehen in Österreich dafür ein, dass die Gelder in Zukunftsbereiche wie Forschung & Entwicklung sowie in den Außengrenzschutz gehen." In der Verwaltung, bei Rüstungsausgaben, im Eurozonenbudget und bei den Regionalförderungen gebe es zum Teil ein großes Einsparungspotenzial. Die Regionalförderungen sollten wegen teils "sehr überschaubarem Erfolgs" nicht einfach wie bisher weiterlaufen; "das würden wir als sehr sinnvoll erachten".

Kurz betonte, es sei "nicht uneuropäisch, dafür einzutreten, dass das Budget nicht ins Unermessliche steigt. Die EU ist für uns im positiven Sinne so etwas selbstverständliches, dass europäische Debatten so legitim sind wie innenpolitische. Budgetverhandlungen in Österreich sind auch nicht unösterreichisch."

Agrarbereich in Österreich unverändert

Im Agrarbereich sei Österreichs Position unverändert, sagte Kurz. Man ist gegen Kürzungen vor allem bei der ländlichen Entwicklung, würde diese aber gegebenenfalls aus dem nationalen Budget ausgleichen.

Dass das Parlament nicht mit am Verhandlungstisch sitze, schlussendlich dem Budget aber zustimmen müsse, bezeichnete der Bundeskanzler als "nicht ideales System, eine alles andere als ideale Struktur". Das Budget unter den Staats- und Regierungschefs auszuverhandeln, sei "schon Herausforderung genug".

