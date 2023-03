Kommentare gegen Ukraine-Krieg: Sieben Jahre Haft

Dafür wurde er nun von einem Gericht in Moskau zu sieben Jahren Lagerhaft verurteilt. Das Gericht habe ihn für schuldig befunden, "Fakes" über die russische Armee verbreitet zu haben. Der 63-Jährige hatte unter anderem geschrieben, dass "russische Flieger Kinder bomben" würden. Russland sei dadurch "gottlos" geworden. Die russische Gesetzgebung sieht für jede Kritik an den Streitkräften oder der Kriegsführung in der benachbarten Ukraine harte Strafen vor.

