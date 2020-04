EU-Richter verurteilen Ungarn, Polen und Tschechien

Fünf Jahre nach der großen Flüchtlingskrise hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag drei EU-Länder verurteilt, gegen Unionsrecht verstoßen zu haben. Und zwar weil sie entgegen europäischen Beschlüssen keine Asylsuchenden aufgenommen haben. Das Urteil richtet sich gegen Ungarn, Polen und Tschechien.

Das Urteil hat keine unmittelbaren Folgen. Auch wurden noch keine Strafzahlungen festgelegt. Es ist aber aus zwei Gründen bemerkenswert. Erstens berührt es ein seit Jahren ungelöstes Streitthema in der EU: jenes der solidarischen Verteilung von Flüchtlingen. Und zweitens, weil es gegen Staaten ergangen ist, die immer wieder mit Brüssel in Konflikt stehen. Gegen Ungarn und Polen laufen EU-Verfahren wegen des Abbaus rechtsstaatlicher Standards.

Das Urteil geht auf den September 2015 zurück, als die Flüchtlingskrise auf dem Höhepunkt war. Italien und Griechenland waren jene Länder, in denen die meisten Flüchtlinge und Migranten anlandeten. Um die beiden Staaten zu entlasten, beschloss der Rat der Innenminister, dass 120.000 Flüchtlinge auf die anderen EU-Länder aufgeteilt werden müssten und 40.000 weitere auf freiwilliger Basis umgesiedelt würden.

Die Innenminister hatten erstmals nicht einstimmig entschieden, sondern mit qualifizierter Mehrheit. Ungarn, Tschechien, Rumänien und die Slowakei stimmten dagegen, Finnland enthielt sich. Trotzdem waren die Beschlüsse verpflichtend. Ein weiterer Ratsbeschluss aus dem September 2015 betraf die freiwillige Aufnahme von in Summe 40.000 Asylwerbern durch die Mitgliedsstaaten. Polen erklärte sich bereit, 100 aufzunehmen, kam dem aber in keinem einzigen Fall nach. Tschechien kündigte die Aufnahme von 50 an, nahm schließlich zwölf aus Griechenland auf – und beließ es dabei.

Die EU-Kommission hatte die drei Staaten wegen Vertragsverletzung geklagt. Damit Polen, Ungarn und Tschechien zu Strafzahlungen verurteilt werden, müsste Brüssel neuerlich die Höchstrichter anrufen. Das wird wohl nicht geschehen. Vielmehr arbeitet die Kommission unter Ursula von der Leyen an einem neuen Migrationspakt.

"Verpflichtende Solidarität"

Die verpflichtende Verteilung von Flüchtlingen ist an der Realität gescheitert. Das ist auch seit langem die Position Österreichs. Europaministerin Karoline Edtstadler (VP) forderte am Donnerstag ein "System der verpflichtenden Solidarität". Gemeint ist damit, dass alle Länder etwas zur Problembewältigung beitragen müssen, aber selbst entscheiden, auf welche Art.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ursula von der Leyen

Migrationskrise Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Sylvia Wörgetter