Die unendliche Geschichte

Boris Johnson ist ein Mann ohne Grundsätze, sein Handeln ist flexibel wie ein Gummiband. Was der britische Premier mit der blonden Strubbelfrisur und der brachialen Rhetorik um 10 Uhr inbrünstig verkündet, kann zu Mittag schon wieder Makulatur sein. Das hat der 55 Jahre alte konservative Politiker schon mehrmals bewiesen. Anfang September hatte er großspurig verkündet, er werde "lieber tot im Graben liegen", als Brüssel um eine weitere Verschiebung des Austritts aus der Europäischen Union zu bitten.

Und, liegt Johnson irgendwo im Graben? Nein, im Gegenteil, er sitzt mittlerweile mit gestärktem Rücken und einer ungesund hohen Dosis an Selbstvertrauen in seinem Büro in London, Downing Street 10. Dabei ist das Vereinigte Königreich immer noch EU-Mitglied. Trotzdem – oder vielleicht gerade deswegen – haben die britischen Wähler bei der Unterhauswahl seine Tories bzw. vor allem ihn persönlich mit einer gewaltigen Mehrheit ausgestattet. Und bis zu einem gewissen Grad ist das auch gut so. Denn nun gibt es endlich Gewissheit, dass der Brexit am 31. Jänner 2020 erfolgen wird.

In dieser historischen Nacht von Freitag auf Samstag, in der die Briten nach etwas mehr als 48 Jahren und unzähligen Extrawürsten, Blockaden und Rosinenpickereien den Klub der 28 verlassen werden, werden von Nordschweden bis zur Algarve mit Sicherheit unzählige Champagnerflaschen geköpft werden. Denn groß wird die Freude sein, wenn die Chaos-Scheidung endlich durch ist, die die EU seit Jahren beschäftigt und bis zu einem gewissen Grad auch lähmt. Schließlich haben mittlerweile Millionen Kontinentaleuropäer all die britischen Kniffe, Finten, Vorstöße, Rückzieher, Ankündigungen, Briefe und Täuschungsmanöver einfach nur noch satt.

Und doch gibt es keinen Anlass für (Schaden-) Freude, denn die britische Politik bleibt unsicher. Schließlich haben die Briten einen Mann gewählt, von dem sie wissen, dass sie ihm nicht trauen können. Es gibt wenige politische Biografien, die so ganz ohne roten Faden auskommen wie diejenige Johnsons. Dazu kommt, dass niemand weiß, was Johnson – abgesehen vom EU-Austritt – mit seiner Machtfülle anfangen will.

Verantwortlich für seinen Triumph waren nur drei Worte: "Get Brexit done". Erledigt ist die Trennung aber noch lange nicht: Nach dem Austritt Ende Jänner beginnt eine Übergangsfrist zu laufen – vorerst bis Ende 2020. Da diese elf Monate wohl nicht reichen werden und Johnson keinesfalls eine Verlängerung will (zumindest sagt er das jetzt), klopft in einem Jahr das No-Deal-Gespenst an der Tür. Bei den harten Verhandlungen hat übrigens die EU die deutlich besseren Karten. Die Zahlen illustrieren das eindrucksvoll: 45 Prozent der britischen Exporte gehen in die EU, nur 13 Prozent in die USA. Umgekehrt gehen nur fünf Prozent der EU-Ausfuhren auf die Insel. Sollte es also bis Ende 2020 keine Einigung zwischen London und Brüssel geben, wird Johnson mit Sicherheit um Verlängerung ansuchen. Zuvor wird er freilich lauthals verkünden, dass er "lieber tot im Graben liegen" werde ...

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Boris Johnson Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Clemens Schuhmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel c.schuhmann@nachrichten.at