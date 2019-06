Der Iran warnt: "Die USA haben die rote Linie überschritten"

Nach dem Abschuss einer amerikanischen Aufklärungsdrohne am Eingang der Straße von Hormus dürften sich die Spannungen zwischen den USA und Iran weiter verschärfen. Laut Darstellung Teherans war die Navy-Drohne vom Typ "RQ 4 Global Hawk" am frühen Donnerstagmorgen über dem Mubarak-Berg in der Provinz Hormusgan in den iranischen Luftraum eingedrungen. Iran habe auf die "Überschreitung der roten Linie" reagiert. Der Abschuss, erklärte der Chef der Revolutionsgardisten, Hussein Salami, sei "eine konsequente Botschaft an diejenigen gewesen, die unsere Grenzen verletzen wollen".

Amerikanische Militärsprecher haben die iranische Version erwartungsgemäß dementiert. Sie bestätigten den Einsatz einer Drohne. Diese sei jedoch im internationalen Luftraum über der Straße von Hormus abgeschossen worden. Es war ein "grundloser Angriff" gewesen. "Der Iran hat einen sehr großen Fehler gemacht", textete Donald Trump auf Twitter. Auf eine konkrete Vergeltungsdrohung, wie vor drei Wochen, als er dem Iran "die Vernichtung" androhte, verzichtete der US-Präsident bislang. Die für die Weltwirtschaft überlebenswichtige Meerenge ist durchschnittlich nur 60 Kilometer breit. Zieht man davon die iranischen und omanischen Hoheitsgewässer vor den Küsten beider Ländern von je 20 Kilometern ab, ist der verbleibende internationale Luftraum äußerst klein.

War es ein Fehler?

Fehler bei der genauen Ortung der Drohne sind daher ebenso möglich wie bei der Steuerung der Drohne, die in einem Kontrollzentrum der US-Navy in Florida, also in mehr als 10.000 Kilometern Entfernung, erfolgt. Die "RQ 4 Global Hawk" war erst im letzten Jahr der amerikanischen Marine übergeben worden. Mit einer Spannweite von fast 40 Metern kann sie bis zu 30 Stunden in der Luft bleiben. Aufgabe der Aufklärungs- oder Spionagedrohne ist es, aus einer Höhe oberhalb des Passagierflugverkehrs den Schifffahrtsverkehr zu überwachen und verdächtige Seefahrzeuge zu verfolgen.

Iran soll nach US-Erkenntnissen auch für zwei Angriffe auf Öltanker im Golf von Oman, der südlich der Straße von Hormus beginnt, verantwortlich sein, was Teheran bestreitet. Zur Überraschung vieler Beobachter hatte der iranische Sicherheitsrat (SNSC) noch am Mittwoch betont, dass es nach seiner Einschätzung keinen Krieg zwischen Iran und den USA geben werde. Es bestünde kein Grund für einen Krieg, da es sich bei den amerikanischen Unterstellungen um eine weltweit bekannte Taktik der USA handle, um politischen Druck auszuüben, sagte SNSC-Sekretär Ali Schamkani.

Die USA wollten Iran zur Kapitulation zwingen, was aber nicht geschehen werde. Westliche Diplomaten in Teheran teilen diese Ansicht. Trumps Strategie des "maximalen Drucks" entfalte nicht die gewünschte Wirkung. Selbst wenn die USA jetzt militärisch reagieren sollten, werde sich die islamische Republik nicht den USA unterordnen. Ein Krieg wäre für die gesamte Mittelost-Region eine Katastrophe.

Noch ist das Zeitfenster zur Rettung des von den USA gekündigten Atomabkommens mit Iran aber nicht geschlossen. Bis zum 7. Juli, hatte der iranische Präsident Hassan Rohani noch einmal bekräftigt, hätten die fünf verbliebenen Vertragspartner des Iran Zeit, das Wiener Atomabkommen vertragsgemäß umzusetzen.

Letzter Versuch in Wien

Ein womöglich allerletzter Rettungsversuch soll Freitag nächster Woche in Wien unternommen werden. Dann wollen sich die Vizeaußenminister des Irans und der sogenannten 4+1 Gruppe – China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland – in der österreichischen Hauptstadt treffen. Sollte kein Ergebnis erzielt werden, das scheint sicher, wird Iran seine Drohung wahrmachen und die Beschränkung der Urananreicherung aufgeben.

