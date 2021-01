Am Tag nach den schweren Krawallen von Gegnern der Corona-Maßnahmen standen die Niederlande gestern unter Schock. Viele Städte boten ein Bild der Verwüstung. Straßen und Plätze waren übersät mit Glasscherben, ausgebrannten Autos und Steinen. Ein medizinisches Zentrum wurde angegriffen, eine Corona-Teststation ging in Flammen auf. Ministerpräsident Mark Rutte verurteilte die Gewalt scharf. "Das hat nichts zu tun mit Protesten, sondern ist kriminelle Gewalt", sagte Rutte. "Das überschreitet alle Grenzen", schrieb auch Gesundheitsminister Huge de Jonge auf Twitter.

Mehr als 130 Menschen seien festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Sie sprach von den schlimmsten Krawallen in 40 Jahren und rechnete mit weiteren Unruhen in den kommenden Tagen. Der Bürgermeister von Eindhoven wurde noch deutlicher: "Dann schlittern wir in einen Bürgerkrieg", sagte John Jorritsma.

Über die sozialen Netzwerke war zu Protesten gegen die Ausgangssperre aufgerufen worden. Die Polizei geht in ersten Analysen davon aus, dass unterschiedliche Gruppierungen sich an der Gewalt beteiligt hatten. Dazu gehörten Corona-Leugner, Fußball-Hooligans und Neonazis. Begonnen hatten die Ausschreitungen in Amsterdam und Eindhoven und sich dann auf das ganze Land ausgeweitet.

Am Samstagabend war erstmals eine nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr bis 4.30 Uhr in Kraft getreten. Verstöße dagegen werden mit 95 Euro bestraft.

