Brüssel nützt die Krise, um die Autos aus der Stadt zu drängen

Normalerweise vibriert Brüssel. In Europas Hauptstadt herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Die sogenannte "Bubble", also die Blase aus Beamten, Politikern, Lobbyisten und Journalisten, zieht Zigtausende Menschen aus ganz Europa an. Jeder dritte Einwohner Brüssels hat eine andere Staatsangehörigkeit als die belgische, jeder fünfte kommt aus dem EU-Ausland. Doch Corona hat vieles verändert. Viele, die normalerweise in der EU-Hauptstadt leben, sind für den Lockdown in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt. Andere arbeiten von zu Hause aus. Auch wenn der Betrieb langsam wieder hochfährt, wirkt das EU-Viertel verwaist.

Es ist ruhig geworden in Europas Hauptstadt. Auch, was den Autoverkehr betrifft. Das hat die Stadtregierung für den Auftakt zu einer grünen Revolution genutzt. "Wir haben eine klare Botschaft: Fußgänger und Radfahrer haben Vorrang." Mit diesen Worten begründete Philippe Close, der Bürgermeister von Brüssel-Stadt, dass das Gebiet innerhalb des Innenstadtrings ab Mitte Mai zur Begegnungszone wurde. Für Autos gilt somit im Stadtzentrum Tempo 20. Schon vor Corona waren viele Brüsseler auf das Rad oder den E-Scooter umgestiegen, um sowohl den Staus auf den Straßen als auch dem Gedränge in der U-Bahn zu entkommen. Und das, obwohl es kaum echte Radwege gab. Doch nun haben Autofahrer den Radlern an der vielbefahrenen Rue de la Loi, die vom EU-Viertel ins Zentrum führt, eine ganze Spur abtreten müssen.

Die Behörden versprechen weitere neue Radwege. Die Luft in der Stadt ist seit Beginn des Lockdown Mitte März deutlich besser geworden. So nahm die Stickstoffdioxid-Belastung an der bereits erwähnten Rue de la Loi, an der auch die OÖN ihr Büro haben, um mehr als die Hälfte ab. Bleibt die Frage, wie sich die Lage entwickelt, wenn der Betrieb im EU-Viertel wieder voll anläuft. "Man wird sehen", sagt dazu Bürgermeister Close. Die Begegnungszone ist auf drei Monate fixiert. Zumindest ein Teil davon scheint unumkehrbar.

Das Zurückdrängen des Autos passt in die längerfristige Strategie, auf die sich nach den Kommunalwahlen vor einem Jahr ein rot-grün-liberales Bündnis geeinigt hat. Ab 1. Jänner 2021 soll in der gesamten Region Brüssel Tempo 30 gelten. Innerhalb von fünf Jahren soll die Busflotte um 30 Prozent aufgestockt und der Plan einer Verlängerung der U-Bahn-Linie 3 angegangen werden. Zudem wird die Umweltzone ständig ausgeweitet. Bereits jetzt dürfen alte Autos mit hohem Schadstoffausstoß nicht mehr ins Stadtgebiet. In zehn Jahren soll Brüssel Sperrzone für alle Dieselfahrzeuge sein, ab 2035 auch für alle Benziner.

Zurück in die Brüsseler Gegenwart: Am Montag dürfen Restaurants, Bars und Cafes wieder aufsperren – nach zwölf Wochen Zwangspause. Brüssel atmet auf.

Artikel von Sylvia Wörgetter