In Tokio war Karate heuer zum ersten und zugleich letzten Mal olympisch. Bettina Plank nutzte dabei ihre Chance und erkämpfte die Bronzemedaille. Nicht um sportliche Erfolge geht es bei "Sei So Frei". Die entwicklungspolitische Organisation der Katholischen Männerbewegung hilft in Entwicklungsländern beim Kampf ums Überleben. Die Menschen lernen dabei vor allem, Eigenverantwortung zu übernehmen.

Was aber hat die "Sportlerin des Jahres" in Oberösterreich damit zu tun? Einiges. Ist Bettina Plank doch seit 2018 offizielle Botschafterin von "Sei So Frei". Bei der Weltmeisterschaft 2016 in Linz war die heute 29-Jährige mit Geschäftsführer Franz Hehenberger und seinem Team in Kontakt gekommen. "Wir haben uns lange bei einem Kaffee unterhalten. Ich habe die Aktivitäten unglaublich spannend und bewundernswert empfunden", erzählt Plank den OÖN. Und so entstand nicht nur eine Freundschaft, sondern auch die Idee, die Projekte aktiv zu unterstützen. "Uns ist oftmals nicht mehr bewusst, in welchem Luxus wir leben. Dieses Aha-Erlebnis habe ich auch oft, wenn ich in anderen Ländern mit den Menschen in Kontakt komme." Für Plank ist es wichtig, dies den Menschen bei uns wieder ins Bewusstsein zu rufen. Als Sympathieträger könne sie dazu durchaus etwas beitragen, ist Hehenberger überzeugt.

So nutzt Plank ihre Bekanntheit, öffentlich als Botschafterin von "Sei So Frei" für die Projekte um Unterstützung zu werben. "Das Tolle daran ist, dass diese nicht nur irgendwann einfach abgeschlossen werden, sondern das Ziel haben, dass die Menschen dabei lernen, sich selber zu helfen", sagt Plank.

"Sei So Frei" ist derzeit – mit Partnerorganisationen in der jeweiligen Region – in Guatemala, Nicaragua, Uganda, Tansania und Mosambik aktiv. Und zwar in den Lebensbereichen Landwirtschaft, Bildung, Trinkwasser, Gewerbe und Handwerk sowie Gesundheit. "Auch mit kleinen Beiträgen kann man große Wirkung erzielen", ist Plank überzeugt. Sie hat zwar bisher noch keine Gelegenheit gehabt, eines der Projekte in den jeweiligen Regionen zu besuchen. "Aber das will ich unbedingt nachholen", sagt die Olympiadritte.

Hehenberger hofft, dass sich dafür schon in absehbarer Zeit eine Gelegenheit bietet. Vorausgesetzt, der volle sportliche Terminkalender der Botschafterin lässt dies zu.

Damit "Sei So Frei" aktiv helfen kann, werden Spenden benötigt. IBAN: AT30 5400 0000 0069 1733. Infos unter: ooe.seisofrei.at