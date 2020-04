"Abwärtstrend": Schweden verteidigt seinen Sonderweg

Schweden ist jenes Land, das mit seinem vergleichsweise weniger strikten Umgang mit der Corona-Pandemie europaweit wohl die meisten Debatten ausgelöst hat. Kritisiert wurden insbesondere die relativ hohen Opferzahlen: Stand gestern waren im skandinavischen Königreich bei 14.385 bestätigten Infektionen 1540 Menschen am Coronavirus gestorben. Zum Vergleich: Österreich verzeichnete zum gleichen Zeitpunkt 14.689 Infektionen und 443 Tote.

Nun gibt es in Schweden offenbar eine Entspannung der Lage. Mikrobiologin Karin Tegmark Wisell sprach von einem "Abwärtstrend" und Staatsepidemiologe Anders Tegnell sagte: "Wenn man den Trend analysiert, sieht man einen Rückgang der Todesfälle." Gesundheitsbehörden und Regierung wähnen sich daher auf dem richtigen Weg – trotz Fehler in einzelnen Bereichen. Der sozialdemokratische Premier Stefan Löfven hat den Sonderweg am Wochenende ausdrücklich verteidigt: "Schweden steht nicht als ein Land da, das versagt hat. Ja, wir stehen vor einer Herausforderung, aber das tun alle."

Zuvor hatte Gesundheitsministerin Lena Hallengren gesagt: "Ich muss feststellen, dass es das Bild gibt, dass Schweden in dieser Krise im Vergleich zu anderen Ländern radikal anders agiert. Ich teile diesen Eindruck nicht."

Empfehlungen statt Verbote

Strategie Schwedens ist es, möglichst wenige gesetzliche Verbote zu erlassen und keine Maßnahmen einzuführen, die nicht länger als ein paar Wochen durchzuhalten sind. Gesundheitsbehörden und Regierung arbeiten mit Empfehlungen wie beispielsweise, nach Möglichkeit von zuhause aus zu arbeiten oder ältere Verwandte einstweilen nicht zu besuchen. Und 98 Prozent der Bevölkerung halten sich daran, sagte Chefepidemiologe Tegnell.

Fehler wurden in der Arbeit in den Altersheimen gemacht, räumte Anders Tegnell zuletzt offen ein: Tatsächlich sind etwa ein Drittel aller Corona-Toten in Schweden Bewohner solcher Institutionen. Der Epidemiologe betonte aber, dass fast nur Menschen ins Altersheim kommen würden, die eine verbleibende Lebenserwartung von wenigen Monaten hätten. Auch Premier Löfven sagte: "Die Anstrengungen, unsere älteren Mitbürger zu schützen, müssen intensiviert werden."

