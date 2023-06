47 europäische Staaten demonstrierten Einigkeit gegen Putin

"Moldau ist in dieser Woche das politische Herz Europas", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Unter den 2,5 Millionen Einwohnern wächst seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine die Furcht vor Einmischungen Russlands. Dazu tragen auch pro-russische Separatisten in Transnistrien bei, ein schmaler Streifen an der Grenze zur Ukraine.

Die EPG will zudem Solidarität mit der Ukraine demonstrieren. Der Gipfel sei "ein deutliches Zeichen für die Einheit vieler, vieler Staaten, nicht nur der EU, sondern auch anderer Staaten", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.

"Wir müssen unsere Unterstützung für die Ukraine bekräftigen, die sich der russischen Aggression widersetzt", sagte Moldaus Präsidentin Maia Sandu bei der Begrüßung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf dem Weingut Schloss Mimi südöstlich von Chisinau. "Die Ukraine sorgt heute für die Sicherheit der Republik Moldau, und dafür sind wir sehr, sehr dankbar."

