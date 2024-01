20 Tote nach Explosionen nahe Grab von General im Iran

Im Iran wurde am Mittwoch des vierten Todestages Soleimanis gedacht, der am 3. Jänner 2020 bei einem Drohnenangriff des US-Militärs im Irak getötet worden war.

40 weitere seien verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Mittwoch unter Berufung auf den Rettungsdienst in der Stadt Kerman. Ihre Reporter sprachen von einem "entsetzlichen Geräusch einer Explosion". Es gab auch Berichte iranischer Medien über eine zweite Explosion.

Laut der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Nournews explodierten "mehrere Gaskanister auf der Straße zum Friedhof". Kermans Vizegouverneur sprach von einer Terrorattacke, wie der staatliche Rundfunk Irib berichtete. Kerman im Zentraliran ist die Heimat von Ghassem Soleimani, dem früheren Kommandanten der Auslandseinheiten der iranischen Revolutionswächter (IRGC). Die USA hatten ihn am 3. Jänner 2020 im Irak durch einen Drohnenangriff getötet. Von systemtreuen Regierungsanhängern wird Soleimani als Märtyrer verehrt.

Knall und Schreie im Fernsehen zu hören

Auch am Mittwoch pilgerten Menschenmassen durch Kermans Straßen zu Soleimanis Grabstelle. In einem live im Staatsfernsehen übertragenen Ausschnitt waren ein Knall und Schreie zu hören. Während einer Live-Schaltung einer Reporterin waren Retter zu sehen, die mit Verletzten im Hintergrund in ein Krankenhaus eilten. Der genaue Grund für die Explosion war zunächst unklar.

Einige iranische Nachrichtenagenturen sprachen davon, dass mindestens 50 Menschen verletzt worden seien. Das US-Militär hatte General Soleimani auf irakischem Boden gezielt getötet. In der Region führte dies zu einer dramatischen Eskalation der Spannungen und zu einem Vergeltungsschlag der iranischen Streitkräfte auf einen US-Stützpunkt im Irak.

