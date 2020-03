Zahl der Neuinfizierten in Italien gebremst

Dies liegt unter dem Zuwachs der vergangenen zwei Tage, teilte der Zivilschutz mit. Die Zahl der Infizierten stieg von 70.065 auf 73.880 und somit langsamer als in den vergangenen Tagen. 3906 Patienten lagen auf der Intensivstation. 42.588 positiv getestete Patienten (58 Prozent aller Infizierten) befinden sich in Heim-Isolierung, 13.030 Personen sind inzwischen genesen.

In der Lombardei, der innerhalb des Landes am stärksten betroffenen Region, wurden 416 zusätzliche Todesopfer gegenüber Samstag verzeichnet. Insgesamt lag die Zahl der Coronavirus-Toten in der norditalienischen Region damit bei 6360. "Wir sollten den Höhepunkt der Epidemie erreicht haben. Am dritten Tag in Folge gab es nicht mehr den starken Zuwachs bei der Zahl der Neuinfizierten der letzten Wochen. Ich bin hoffnungsvoll", kommentierte der lombardische Regionalpräsident Attilio Fontana die aktuellen Zahlen.

