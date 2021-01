Vor Kälteeinbruch kämpfte Spanien mit Schneechaos

In Madrid und weiteren Teilen Spaniens fielen Dutzende Zentimeter Schnee, die zu einem Verkehrschaos führten. Mindestens drei Menschen starben. Nach dem Abzug des Sturms "Filomena" erwartet das Land nun einen historischen Kälteeinbruch. Die Behörden befanden sich am Sonntag im Wettlauf mit der Zeit, um die Straßen von der Schneedecke zu befreien, bevor diese bei bis zu angekündigten minus zehn Grad festfriert. "Unser Ziel ist es, jede Minute, bevor der Temperatursturz eintritt, zu nutzen", sagte Madrids Bürgermeister Jose Luis Martinez-Almeida. Es werde jedoch bis zum Ende der Woche schwierig sein, sich in der Hauptstadt zu bewegen. Alle Schulen und Hochschulen bleiben deshalb heute, Montag, und morgen, Dienstag, geschlossen.

