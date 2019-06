"Sea-Watch 3"- Schiffskapitänin fordert Landung der 43 Migranten

"Wir müssen diese Menschen schnellstmöglich an einen sicheren Hafen bringen", so die Kapitänin in ihrer Botschaft von Bord der "Sea-Watch 3".

"Die EU duckt sich weg, erneut übernimmt die Zivilgesellschaft Verantwortung. Das Angebot, die Menschen aufzunehmen ist da. Es ist an der EU und der deutschen Regierung, dies jetzt zu ermöglichen, und an Italien, die 43 Menschen jetzt sicher an Land zu lassen", so Rackete auf Twitter. Medienberichten zufolge hätten sich mehrere deutsche Städte zur Aufnahme der Migranten bereit erklärt.

"Wir müssen diese Menschen schnellstmöglich an einen sicheren Hafen bringen!" so Kapitänin Carola in ihrer Botschaft von Bord der #SeaWatch3. Auch nach 6 Tagen mit 43 geretteten Personen ist noch immer kein Land in Sicht! #Weltfluechtlingstag #UNHCR #DefendSolidarity pic.twitter.com/XYAGMXjEsM — Sea-Watch (@seawatchcrew) 19. Juni 2019

Die italienische Regierung bleibt hart. Innenminister Matteo Salvini bekräftigte am Donnerstag, dass die italienischen Häfen für private Rettungsschiffe geschlossen bleiben. Am heutigen Weltflüchtlingstag erklärte Salvini, nur 7,3 Prozent der Menschen, die seit 2014 in Italien einen Asylantrag eingereicht haben, seien Flüchtlinge gewesen. "Für diejenigen, die nach Italien einreisen wollen, ohne um Erlaubnis zu bitten, bleiben die Häfen geschlossen. Wer vor Krieg flüchtet, kann und muss nach Italien reisen, ohne sich Menschenhändlern oder Piratenschiffen anvertrauen zu müssen", kommentierte Salvini auf Facebook.