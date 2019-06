Russischer Oppositionsführer Nawalny bei Demonstration festgenommen

Dies teilte eine Sprecherin Nawalnys mit. Nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation wurden mindestens 23 Menschen bei der Demonstration angehalten.

Die Demonstranten forderten eine Bestrafung jener Polizisten, die für die umstrittene Inhaftierung Golunows verantwortlich gewesen seien. Die russischen Behörden hatten Golunow am Dienstag überraschend freigelassen und alle Anschuldigungen gegen ihn mangels Beweisen fallengelassen. Fahnder hatten zuvor behauptet, Golunow habe in seinem Rucksack und in seiner Wohnung Drogen gehabt. Die Drogengeschichte galt als inszeniert, um den für seine Artikel über Korruption bekannten Reporter mundtot zu machen. Er hatte für sein Internetportal "Meduza" etwa enthüllt, wie Polizei und Geheimdienstler sich im Beerdigungsgeschäft bereicherten.

