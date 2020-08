Dieb hatte 50 Kilo Pistazien und 40 Kilo Schokolade im Auto

Mehr als 200 Packungen mit einem Gesamtgewicht von 50 Kilo habe der 29-Jährige in seinem Wagen aneinandergereiht und gestapelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. "Wir wissen, dass in Osteuropa so eine Packung Pistazien das Zwei- bis Dreifache wert ist", sagte ein Sprecher der Polizei. Seinen mutmaßlichen Plan zugeben wollte der Mann nicht: "Das hat er uns natürlich nicht gesagt." Ähnlich sei das mit Markenschokolade: Davon hatte der Mann 40 Kilo im Gepäck.

Hinzu kamen noch Zahnbürsten und 30 Packungen Joghurt. Laut Polizei offenbar alles gestohlen - und das mit System: Der 29-Jährige habe Listen mit mehr als 50 Adressen von Supermärkten in Bayern und Baden-Württemberg bei sich gehabt, hieß es weiter. Aufgeflogen war er am Dienstagmittag, als er beim Diebstahl von Pistazien in Landshut beobachtet wurde.

