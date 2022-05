Madeleines Eltern drängen auf Aufklärung. "Wir müssen wissen, was mit unserer Tochter geschehen ist - egal was es ist." Diese Worte richteten Kate und Gerry McCann vor einem Jahr, an Madeleines 18. Geburtstag, an die Öffentlichkeit. Auch nach so langer Zeit schließen die beiden Engländer nicht aus, dass sie ihre "Maddie" wiedersehen. Lebend. Tatsächlich gibt es keinerlei Beweise für ihren Tod. Dass das Mädchen mit der markanten rechten Pupille am 3.