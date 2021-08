OÖN Digital Days: Digitalkonferenz im Herzen von Linz

Antworten auf diese Fragen erhalten Interessierte am 15. und 16. September bei den OÖN Digital Days im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien in Linz.

17 Expertinnen und Experten aus dem Digital-Bereich halten an zwei Tagen Vorträge. Mit dabei sind unter anderem Handelsverbandschef Rainer Will, JKU-Professor Alexander Zauner und die designierte Geschäftsführerin von Thalia Österreich, Andrea Heumann. Tickets und Infos auf www.nachrichten.at.