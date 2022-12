Huawei Watch D: Smartwatch mit EKG und Blutdruckmessung im Test

Design und Verarbeitung: Abmessungen und Gewicht der Huawei Watch D lassen auf den ersten Blick nichts Außergewöhnliches vermuten. Das Aluminium-Gehäuse misst 51 x 38 x 13,6 Millimeter, die Uhr wiegt knapp 41 Gramm. Doch der Blick ins Kleingedruckte zeigt: Die Dicke (13,6 Millimeter) bezieht sich auf die dünnste Stelle der Uhr, der Bereich für die Sensoren ist da noch nicht mitgerechnet. Um es in einem Wort auszudrücken: Die Watch D ist klobig – und einen Schönheitspreis wird sie wohl nicht gewinnen. Dafür macht die Uhr einen sehr hochwertigen Eindruck. Das 1,64-Zoll-Display überzeugt mit sehr guter Helligkeit und ist auch in heller Umgebung noch bestens abzulesen. Die Watch D ist IP68-zertifiziert und somit staub- und wasserdicht.

Tragekomfort: Damit die Smartwatch wirklich auf jedes Handgelenk passt, liefert Huawei zwei Fluoroelastomer-Armbänder in verschiedenen Größen mit. Das kleinere ist für einen Handgelenkumfang von 130 bis 160 Millimetern gedacht, das größere für einen Umfang bis zu 200 Millimetern. An der Innenseite des Armbands befinden sich aufblasbare Taschen, die bei der Blutdruckmessung ins Spiel kommen. Die Uhr sitzt gut am Handgelenk. Das Armband sollte aber nicht zu locker getragen werden, damit das wuchtige Gehäuse nicht zu viel Bewegungsspielraum bekommt.

Einrichtung und Funktionsumfang: Wie bei allen Huawei-Smartwatches läuft die Einrichtung der Uhr über die Huawei-Health-App auf dem Smartphone. Im Test mit iOS funktionierte das in wenigen Schritten und absolut problemlos. Die Watch D hat mehr als 70 verschiedene Trainingsmodi zu bieten, die Health-App gibt regelmäßig Tipps zur Verbesserung der Gesundheit.

Gesundheits-Check: Ihre größten Stärken spielt die Watch D bei den Gesundheitsfunktionen aus. Die integrierte Blutdruckmessung ist dabei das größte Verkaufsargument von Huawei. Diese funktioniert nicht etwa durch einen Sensor, sondern durch die aufblasbare Manschette am Armband. Das ist bei Smartwatches bisher einzigartig. Weitere Funktionen: EKG-Aufzeichnung, Messung von Körpertemperatur, Stresslevel und Blutsauerstoff sowie Überwachung von Herzfrequenz und Schlaf.

Akku: Bei einem Gerät, das mit derart vielen Gesundheitsfunktionen ausgestattet ist, würde man wohl nicht mit einer allzu langen Akkulaufzeit rechnen. Huawei gibt diese mit bis zu sieben Tagen an. Tatsächlich schaffte die Uhr im Test eine ganze Woche. Bei häufigerem Training und GPS-Nutzung geht die Batterie natürlich schneller in die Knie. Insgesamt ist die Watch D aber eine sehr ausdauernde Smartwatch.

Preis und Fazit: Huawei wagt sich mit der Watch D in neue Sphären. Die Blutdruckmessung ist ein Novum, das Potenzial hat, den Smartwatch-Markt nachhaltig zu verändern. Das erklärt auch den mit 399 Euro doch recht hohen Preis. Wer bereit ist, diesen zu bezahlen, bekommt einen hochwertigen Gesundheitsexperten für sein Handgelenk. Wer auf der Suche nach einem Lifestyle-Begleiter ist und auf medizinische Funktionen keinen großen Wert legt, wird anderswo eher fündig.