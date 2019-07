Langsam wird es ernst für Netflix. Der Streaming-Pionier verlor im vergangenen Quartal erstmals Nutzer in den USA. Zumindest waren es nur 130.000, es war aber der erste Rückgang, seit Netflix ins Streaming-Geschäft eingestiegen ist. Im Rest der Welt konnte der Marktführer zwar gut zweieinhalb Millionen neue Nutzer anwerben, allerdings waren fast doppelt so viele zusätzliche Abonnenten erwartet worden.

Zudem verliert Netflix bald seine beiden größten Quotenbringer, die Sitcoms "The Office" und "Friends". Immerhin ist der Verlust international zu verschmerzen. Friends soll außerhalb der USA auch über 2020 hinaus im Programm bleiben, während The Office bei uns gar nicht Teil des Netflix-Angebots ist. Dennoch bekommen Netflix-Nutzer immer deutlicher zu spüren, dass die Konkurrenz größer wird. The Office gehört NBCUniversal, das die Serie exklusiv auf seinem kommenden Streaming-Dienst anbieten wird. Friends hingegen wird nur noch auf HBO Max zu sehen sein, der neuen Streaming-Plattform des zum WarnerMedia-Konzern gehörenden Bezahlsenders HBO. Laut einer Statistik der Analytics-Firma Jumpshot verliert Netflix bald sieben seiner zehn meistgesehenen Serien in den USA. Bei Filmen sieht es ähnlich aus, der gesamte Disney-Katalog etwa wird bald nur noch auf Disney Plus zu sehen sein. Der Micky-Maus-Konzern gilt generell als größter kommender Konkurrent von Netflix. Wenn das Unternehmen im November seinen Streaming-Dienst startet, kann es auf Eigenproduktionen aus mehr als achtzig Jahren Film- und Fernsehgeschichte zurückgreifen. Hinzu kommen alle Pixar-Animationsfilme sowie der Film- und Serienkatalog des jüngst erworbenen Medienkonzerns 21st Century Fox. Als wäre das nicht genug, gehören Disney die zwei stärksten Filmlizenzen überhaupt, nämlich Marvel und Star Wars.

Eigenproduktionen als Rettung

Angesichts der drohenden Konkurrenz dürfte Netflix-Gründer Reed Hastings dieser Tage wohl öfters das Darth-Vader-Thema im Ohr haben. Doch der CEO, der das Unternehmen von einem belächelten postalischen Videoverleih zu einem der bekanntesten Medienunternehmen der Jetztzeit gemacht hat, ist vorbereitet. Schon lange bevor die aktuelle Entwicklung unabwendbar war, hat Hastings seinen Streaming-Dienst auf Eigenproduktionen ausgerichtet. Er wusste, dass man sonst stets von anderen Medienunternehmen abhängig bleiben würde. Mit Serien wie "House of Cards" und "Orange is the New Black" konnte Netflix auch schnell eigene Serien-Hits landen. Das gilt auch heute noch, die dritte Staffel von "Stranger Things" etwa sahen so viele Nutzer wie nie zuvor. 15 Milliarden Dollar (13,5 Milliarden Euro) investiert Netflix alleine heuer in exklusive Inhalte.

Die Gunst der Kritiker

Die Strategie macht sich auch bei Kritikern bezahlt. Vergangenes Jahr konnte Netflix die meisten Emmy-Nominierungen aller Medienunternehmen für sich verbuchen. Doch die Konkurrenz schläft auch hier nicht. Heuer etwa konnte HBO die meisten Nominierungen einstreifen.

Zudem sind die alten Zugpferde ausgelaufen: House of Cards ging mit der Karriere von Kevin Spacey zugrunde, während Orange is the New Black nun mit Staffel 7 ihr natürliches Höchstalter erreicht hat. Es ist selten geworden, dass eine Netflix-Serie länger als drei Staffeln produziert wird. Das stößt sich etwas mit der Binge-Mentalität, dem Schauen einer Serie in möglichst kurzer Zeit. Das Bingen war stets ein wesentlicher Bestandteil des Netflix-Erfolgs.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Streaming-Branche entwickelt. Die kommenden Jahre werden jedenfalls zeigen, ob Netflix sich in einem wesentlich dichteren Wettbewerbsfeld durchsetzen kann oder ob es ein ähnliches Schicksal erleidet wie Myspace. Das soziale Netzwerk war lange Zeit sehr populär, bis mit Facebook und Twitter bessere Alternativen beliebt wurden.

Artikel von Leander Bruckbög Redakteur Technik l.bruckboeg@nachrichten.at