beifunk: Die besten Tweets aus dem Wahllokal

Kuriose Situationen vor der Urne, bizarre Fragen aus der Kabine, schlechte Witze und gestohlene Kugelschreiber: Auch heuer berichten Wahlbeisitzer wieder über ihre Erlebnisse im Wahllokal.

Weit mehr als tausend Tweets wurden bis zum späten Sonntagnachmittag unter dem Hashtag #beifunk veröffentlicht – Platz zwei in den nationalen Twitter-Trends, gleich nach #Europawahl2019.

Eine Auswahl der besten Beiträge:

Wähler geht nach Vorzeigen seines Ausweises einfach wieder raus und vergisst zu wählen. Tageshighlight gleich in der Früh. #beifunk

Ehepaar, ca 80, kommt in Festtagstracht ins Wahllokal. „Ich muss mich gleich entschuldigen wir ham heut Diamante Hochzeit und ich hab zu viel Wein getrunken. Mei Enkel sagt ich muss noch wählen. Erklärns mal: wieviel Kreuzerl darf ich da machen? Zwei oder?“ #ehernicht #beifunk

Was die Schüler_innen, oder die Wähler_innen, so in Schultoiletten verstecken? #beifunk pic.twitter.com/3UI0gUB182