Apple könnte 2023 faltbares iPhone anbieten

Es soll den Namen iPhone Fold tragen, gab der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo diese Woche in einer Notiz an Investoren bekannt. 15 bis 20 Millionen faltbare Smartphones soll das Unternehmen übernächstes Jahr bereits ausliefern. "Wir glauben, dass faltbare Smartphones nur eine der Anwendungen des faltbaren Designs sind. Faltbare Geräte werden in Zukunft die Produktsegmentierungen zwischen Smartphones, Tablets und Laptops verwischen", sagte Kuo.

Kommt Bildschirm von Samsung?

Die Technologie für den faltbaren Bildschirm bei Apple könnte dem Experten zufolge ausgerechnet von einem der größten Konkurrenten kommen: Samsung. Weitere Infos zur Ausstattung sind bisher nicht bekannt.

Faltbare Smartphones sind in der Tech-Branche an sich nichts Neues. Solche Geräte gibt es schon seit längerem mit Betriebssystemen von Android.