Wandern Meghan und Harry nach Kanada aus?

Sechs Wochen haben sich eine Familienauszeit in Kanada gegönnt, jetzt haben Prinz Harry (35) und Meghan (38) ihren ersten offiziellen Termin in England wahrgenommen. Und der führte das Paar gleich ins Kanada-Haus am Trafalgar Square in London.

Dort bedankten sie sich bei der kanadischen Hochkommissarin für das Vereinigte Königreich, Janice Charette, und ihren Mitarbeitern für die Gastfreundschaft, die das Commonwealth-Land ihnen während der Ferien mit Baby Archie (8 Monate) entgegenbrachte.

Royale-Experten zufolge, wäre es nicht verwunderlich, wenn Harry und Meghan ganz nach Kanada auswandern und bereits überlegen, ob sie auch von dort aus ihren royalen Pflichten Vollzeit nachkommen könnten.

Meghan selbst ist großer Kanada-Fan und hat jahrelang dort während ihrer Zeit als „Suits“-Schauspielerin gelebt und gearbeitet. Es ist nicht das erste Mal, dass es Gerüchte um Harry und Meghans Auswanderungspläne gibt. Wobei bisher Südafrika hoch im Kurs stand. Prinz Harry verbrachte 2004 dort ein ganzes Jahr. Herzogin Meghan reiste noch vor ihrer Beziehung nach Ruanda als Gesicht einer Hilfsorganisation – und das Paar soll sich auf einer Safari-Tour in Botswana verliebt haben.