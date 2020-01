Rückzug Harrys und Meghans: Queen ist "verletzt"

Der Schock über die Ankündigung des Paares ist weltweit groß. Besonders im britischen Königshaus ist man entsetzt. Die 93-jährige Queen und ihr ältester Sohn Prinz Charles (71) seien nicht vorab über diesen Schritt informiert worden, berichtete die Zeitung "The Telegraph". Königin Elisabeth soll die Hiobsbotschaft aus dem Fernsehen erfahren, berichten englische Medien. Sie sei entsprechend entsetzt. Die BBC behauptet, die Queen sei "verletzt" und "verärgert" von dem Vorgehen von Harry und Meghan.

Die Reaktionen auf den Schritt fallen sehr gemischt aus: Sie schwanken zwischen Verständnis und harscher Kritik. "Was für eine traurige Geschichte", schrieb US-Schauspielerin Bette Midler und kritisierte vor allem die Medien für ihren Umgang mit Meghan (mehr dazu erfahren Sie hier). "Sie haben sie gejagt und gemobbt, bis es für sie unmöglich war, noch zu bleiben - so wie bei Diana." Sie hoffe, schrieb Midler, dass die Herzogin die Medien finanziell ruiniere, nur so würden sie lernen. Meghan und Harry sind gegen mehrere Medien juristisch vorgegangen.

"Washington Post"-Kolumnistin Alexandra Petri erklärte bei Twitter: "Dass Royals auf der Suche nach einem besseren Leben nach Amerika kommen, ist die beste Werbung, die dieses Land seit Monaten hatte." Und ein erstes "Jobangebot" gab es auch schon an das royale Paar. Sollten Harry und Meghan sich dafür interessieren, künftig in die TV-Produktion einzusteigen, "haben wir ein Büro in dem Gebäude des Animationsstudios, das auf sie wartet", sagte Karey Burke, der beim Sender ABC für die Entertainment-Sparte verantwortlich ist.

„Mangelnde Unterstützung für Meghan“

Die US-Autorin Roxane Gay zeigte sich verständnisvoll: "Gut für Meghan und Harry, dass sie sich von dem üblen Rassismus der britischen Boulevardzeitungen und der mangelnden Unterstützung durch die Königsfamilie zurückziehen", schrieb sie bei Twitter. "Es wird ihnen gut gehen."

Einer ihrer schärfsten Kritiker dürfte der britische Publizist Piers Morgan sein. Er veröffentlichte eine Reihe von Tweets zur Rückzugsankündigung von Harry und Meghan. In einer Nachricht heißt es beispielsweise: "Die Leute sagen, dass ich Meghan Markle zu kritisch sehe." Aber sie habe ihre Familie verlassen, ihren Vater und die meisten ihrer alten Freunde; sie habe einen Keil zwischen Harry und seinen Bruder William getrieben; und nun habe sie ihn auch von der Königsfamilie getrennt. In weiteren Nachrichten kritisierte Piers die "schändliche Art, die Queen zu behandeln", und erklärte: "Schande über Harry & Meghan".

Ist Meghan an allem schuld?

Auch auf Social Media schlug die Nachricht über den Rückzug Prinz Harrys und Herzogin Meghans wie eine Bombe ein. „Harry wird immer Prinz Harry sein. Ich finde es traurig, dass er diese Entscheidung treffen musste… was nun?“, lautete ein Kommentar auf Twitter. Wer für die Entscheidung des Paares verantwortlich ist, scheint einer Userin völlig klar: „Die böse Hexe hat den schönen Prinzen nun vollends in ihrer Gewalt. War leider abzusehen“, schreibt sie in ihrem Tweet. „Was Meghan möchte, das bekommt sie auch“, pflichtet eine andere Stimme ihr bei.

Viele Stimmen zeigten aber auch Verständnis dafür, dass Prinz Harry und seine Ehefrau sich von den royalen Pflichten lösen möchten. „Ich kann Prinz Harry und Herzogin Meghan voll verstehen. Erst wird sie in den Printmedien hoch gefeiert und dann zerrissen, egal was die beiden taten, es gab immer etwas zu kritisieren“, schreibt eine Twitter-Userin. Sie wünsche Familie Sussex viel Glück auf ihrem neuen Weg. „Harry sorgt sich und kümmert sich um Meghan. Er will sie nur beschützen. Er hat seine Mutter verloren, er will seine Frau nicht verlieren“, zeigt eine weitere Nutzerin Verständnis.

