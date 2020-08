US-Reality-Star Kardashian deckt Tisch mit Gmundner Keramik

Wie die Amerikanerin via Instagram ihren Followern zeigt, deckt sie mit den Dekoren "Grüngeflammt", "grüner Rand" und "Streublume" der oberösterreichischen Manufaktur auf, freute sich das Keramikwerk in einer Aussendung Freitagmittag.

Sowohl in der Früh als auch zu Mittag kommen die handbemalten Teller und Schüsseln vom Traunsee nun in Arizona, wo sie sich derzeit aufhält, auf den Tisch. Bilder davon hat Kardashian in ihrer Instagram-Story veröffentlicht.

Der Weltstar besitzt offenbar verschiedenste Dekor-Variationen. Auf dem Bild sind die Teller "Grüner Rand" zu sehen. Bild: Instagram/kourtneykardash

Kris Jenner hat insgesamt sechs Kinder, von welchen der Großteil - oft durch fragwürdige Aktionen - im öffentlichen Leben steht. Im Bild mit den Töchtern Khloe, Kourtney und Kim Kardashian. Bild: Reuters