Susanne Riess und Johannes Hahn haben geheiratet

Die ehemalige FPÖ-Politikerin und Wüstenrot-Chefin und der EU-Kommissar für Haushalt und Verwaltung haben am Freitag den Bund der Ehe geschlossen. Das gaben beide am Samstag in einer Aussendung bekannt: "Wir haben gestern im Kreise unserer Familie und Freunde auf Gut Aiderbichl geheiratet und freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft", teilte das Ehepaar mit. Auf einem Hochzeitsfoto sind die Frischvermählten in Tracht zu sehen - sie trägt ein helles langes Dirndlkleid, er eine kurze Lederhose und einen Trachtenjanker. Auch der gemeinsame Hund durfte mit auf's Bild.

Wie schon in ihrer ersten Ehe trägt die gebürtige Oberösterreicherin einen Doppelnamen und nennt sich ab sofort Susanne Riess-Hahn. Von 1995 bis 2011 war sie mit dem Steuerberater und ehemaligen Vizebürgermeister Innsbrucks Michael Passer verheiratet. Mit Johannes Hahn ist sie seit 2015 liiert, nachdem sie sich über gemeinsame Freunde kennengelernt hatten.