Silvia Schneider hat Kochlehre abgeschlossen

Seit 2020 bittet die 41-Jährige für den ORF Top-Köche an den Herd und vor die Kamera. Ab nächster Woche wird die bereits vierte Staffel gedreht. In einem Interview verriet Schneider nun, dass sie heimlich die Kochlehre absolviert hat. "In meiner Sendung kochen Köche von Weltrang, deshalb wollte ich diesen Beruf in vollem Umfang verstehen lernen", sagt Schneider. Bei Drei-Hauben-Koch Christian Göttfried absolvierte sie in Linz eine Kochlehre, am Freitag legte sie die Lehrabschlussprüfung mit Bravour ab.

In der Vergangenheit wurde Schneider durch ihre Beziehung mit Sänger Andreas Gabalier und ihrer Teilnahme bei den "Dancing Stars" bekannt.

