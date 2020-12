Melania Trump zieht aus und plant ihr neues Leben

Laut einem CNN-Bericht hat Melania Trump einen Berater um eine Aufstellung gebeten, was ihr in Bezug auf Budget und Personalverteilung für das Leben nach dem Weißen Haus zur Verfügung stünde. Zudem soll sie bereits eine Bestandsaufnahme gemacht und über einige Gegenstände entschieden haben, die entweder eingelagert, in das New Yorker Penthouse oder ins Anwesen Mar-a-Lago nach Florida verschickt werden sollen. In Letzterem wollen sich die Trumps zukünftig niederlassen, Sohn Barron (14) soll in dem Bundesstaat in die Schule gehen.

