Litt die Queen an Krebs?

Gyles Brandreth, 74, ist ehemaliges Mitglied des britischen Parlaments und enger Freund der verstorbenen Königin und ihrem Gemahl Prinz Philip. In seinem Buch „Elizabeth: An Intimate Portrait" (zu deutsch.: "Elizabeth: Ein intimes Porträt") berichtet er über die letzten Monate im Leben der Monarchin. Es soll am 8. Dezember erscheinen, Auszüge davon liegen der „Daily Mail“ vor.

Er schreibt: "Ich hatte gehört, dass die Königin eine Form von Myelom – Knochenmarkkrebs – hatte, was ihre Müdigkeit, ihren Gewichtsverlust und ihre Gebrechlichkeit erklären würde, von denen uns im letzten Jahr ihres Lebens oft berichtet wurde.“ Und weiter: „Das häufigste Symptom des Myeloms sind Knochenschmerzen, insbesondere im Nacken und im unteren Becken. Es ist eine Krankheit, die häufig ältere Menschen betrifft."

War die Krebserkrankung der Auslöser für ihre Rückenschmerzen?

Tatsächlich hatte die Queen bereits Monate vor dem Tod mit ihrer eingeschränkten Mobilität zu kämpfen. Im November 2021 gab der Palast bekannt, dass sie unter Rückenproblemen leide und deshalb nicht am "Remembrance Sunday" teilnehmen könne. In den darauffolgenden Monaten musste sie immer wieder Termine absagen, war zeitweise auf einen Gehstock angewiesen und angeblich sogar auf einen Rollstuhl.