Berliner Modewoche startet mit einer Österreicherin

Es gibt Kollektionen von Prominenten und bekannten Marken, dazu die Trends für den kommenden Sommer: In Berlin beginnt am Montag die deutsche Modewoche im Kraftwerk, es gibt die klassischen Schauen genauso wie digitale Präsentationen.

Nach dem Auftakt mit der österreichischen Jungdesignerin Florentina Leitner wird beispielsweise Mode von Isabel Vollrath, Kilian Kerner, der Tirolerin Rebekka Ruétz und Marc Cain zu sehen sein.

Florentina Leitner, Absolventin der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Antwerpen und gebürtige Niederösterreicherin, war heuer schon bei der ausschließlich digitalen New York Fashion Show präsent. Im Februar zeigte die Designerin aus Mödling dort ihre erste Kollektion mit dem Modefilm "The Royal Leitners". Zum Logo ihres Labels gehören zwei Tulpen, und Blumenmuster sind ein Markenzeichen der ehemaligen Schülerin der Wiener Modeschule Hetzendorf, ebenso wie zweilagige Ensembles.

Bei der About You Fashion Week ebenfalls im Kraftwerk sind vom 11. bis 15. September 13 Marken mit Liveshows vertreten. Es geht um Mode für den aktuellen Herbst und Winter. Erstmals sind dort Guido Maria Kretschmer und die aus Wien stammende Designerin Marina Hoermanseder dabei. Zum Eröffnungsabend kündigt der Online-Shop About You namhafte nationale und internationale Gäste an.

Nach der digitalen Ausgabe im Winter wegen der Corona-Pandemie wird es also wieder etwas mehr Trubel geben.

Als Highlights gelten auch die Shows von Heidi Klums Tochter Leni Klum, von Model Lena Gercke und Lena Meyer-Landrut. Das Label der Sängerin heißt "a lot less" (viel weniger). Nachhaltigkeit sei ein "Riesenthema", sagte Lena Meyer-Landrut. Es sei schwer, das im Alltag umzusetzen, erst recht zu 100 Prozent. "Mir persönlich gelingt das definitiv nicht." Sie findet es demnach aber gut, Schritt für Schritt in die richtige Richtung zu gehen.

Wer nicht zum Fachpublikum gehört oder keine Einladung für eine der Shows ergattert hat, kann die Modewoche digital verfolgen.