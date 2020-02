Abnehmen wie Adele: Das steckt hinter der Sirtfood-Diät

Die Sirtfood-Diät baut, ähnlich wie ihr Vorgänger, die Low-Carb-Diät, vor allem auf Proteine - genauer gesagt auf ein Protein namens Sirtuin. Es ist in bestimmten Lebensmitteln enthalten und hilft beim Aufbau von Muskeln und der Verbrennung von Fett. Darüberhinaus soll Sirtuin das Immunsystem stärken, vor Entzündungen schützen und Stress abbauen und somit den Alterungsprozess verlangsamen. Sirtfood-Entwickler Aidan Goggins und Glen Matten versprechen, dass man innerhalb von einer Woche drei Kilo abnimmt.

Wie das genau funktioniert? Die Sirtuin-Diät läuft in zwei Phasen ab: In den ersten drei bis vier Tagen wird die Kalorienzufuhr auf 1000 Kalorien reduziert, die in Form von drei Säften und einer festen Mahlzeit aufgenommen werden. Danach sollte man sich auf 1.500 Kalorien pro Tag beschränken, die sich auf drei Mahlzeiten und einen grünen Smoothie verteilen. Aufgenommen werden dabei natürlich vorwiegend Lebensmittel, die reich an Sirtuin sind.

Dazu zählen etwa Chili, Soja-Produkte, Buchweizen, Garnelen, Heidelbeeren, Erdbeeren, grüne Äpfel, Zitrusfrüchte, Walnüsse, Grünkohl, Kapern, Kurkuma, Petersilie, Ingwer, Sellerie, grüner Tee, Kaffee, Zartbitterschokolade (ab 85% Kakaogehalt), Olivenöl und sogar Rotwein ist - in Maßen - erlaubt.

Wie gut die Sirtfood-Diät wirklich ist, darüber diskutieren die Experten: Positiv ist, dass der Diätplan viel Gestaltungsfreiheit zulässt und es keine Verbote gibt. Außerdem von Vorteil: Die Lebensmittel sind in jedem Supermarkt erhältlich und die Zubereitung der Rezepte ist einfach und unkompliziert. Gegner der Diät bezweifeln die Wirkung der Sirtfoods und schreiben den Gewichtsverlust vor allem der niedrigen Kalorienzufuhr zu.

Ohne Fleiß kein Preis

Die Sirtfood-Diät kann zwar eine schnelle Wirkung zeigen, doch wer seine Traumfigur auch behalten möchte, muss Sport treiben und seine Ernährung auf Dauer umstellen. Darum ist auch Adele nicht herumgekommen. Ganze 60 Minuten pro Tag soll die Sängerin jeden Tag im Fitnessstudio trainieren. .