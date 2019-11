Sondermodell geht in Serie

Die Lufteinlässe vorne sowie das Luftauslassgitter am Heck werden deutlich breiter, der Diffusor wird weiter nach oben gezogen. Prägnant sind die Blades oben und an der Seite. Sowohl das Coupé als auch der Spyder werden mit dem 5,2-Liter-V10 mit 540 PS ausgeliefert. Der R8 sprintet in 3,7 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Marktstart ist Anfang 2020.

