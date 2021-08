Fahrradschlösserrasch geknackt

Gegen den Trend entwickeln sich die Fahrraddiebstähle. 20.000 Radln wurden 2020 in Österreich entwendet – durchschnittlich 50 Stück pro Tag. Dieser Wert wurde zuletzt 2014 erreicht. Die meisten Diebstähle registrierte die Polizei bei Bahnhöfen, Universitäten, Freizeiteinrichtungen, Geschäften und Lokalen.

Warum die Zahl der Zweirad-Diebstähle sank, erklären Experten mit dem hohen Anteil an teuren E-Bikes, die besser gesichert werden als herkömmliche Fahrräder.

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) rät zu Falt- und Bügelschlössern bzw. Panzerkabeln. Spiralschlösser etc. könnten in 15 bis 100 Sekunden geknackt werden. Dieser Schutz reiche nicht aus, so das KfV.