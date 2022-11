Schaf "Omi" nach Tierversuchen gerettet

Als medizinisches Versuchstier brachte Schafsdame "Omi" die ersten 15 Jahre ihres Lebens zu, bevor sie eingeschläfert werden hätte sollen. Stattdessen wurde sie gerettet und in den Tierhof Schabenreith in Steinbach am Ziehberg gebracht. Dort darf die mittlerweile 17 Jahre alte "Seniorin" ihren Lebensabend grasend auf der Weide verbringen.