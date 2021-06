Heftige Unwetter: Kinder aus Bach gerettet

Die Frödisch, ein Bach im Bezirk Feldkirch, stieg flutwellenartig an und brachte zwei am Ufer spielende Buben (elf und 13 Jahre) in Lebensgefahr. Ein Anrainer beobachtete die Szenen und schlug sofort Alarm. Die zwei Kinder konnten von der Feuerwehr mit einem Seil gerettet werden.