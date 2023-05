Feuerwehr befreite "Coco" aus Kaminschacht

Gestern hörte ein Bewohner eines Mehrparteienhauses ein leises Geräusch in der Wand. Das Haustier war in den Schacht eines Rauchfangs gestürzt. Feuerwehrleute mussten Stemmarbeiten durchführen, um "Coco" zu befreien. Sie wurde zur Untersuchung in die Tierklinik gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper