Zwei Tote bei Motorradunfällen am Sonntag

Ein 17-Jähriger, der am Sonntagabend in Seiersberg (Bezirk Graz-Umgebung) mit seinem Motorrad unterwegs war, ist bei einem Unfall getötet worden. Ein 50-Jähriger, der mit seinem Pkw auf der Kärntner Straße links zu einem Parkplatz einbiegen wollte, kollidierte mit ihm, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte.

Zu dem Unfall kam es kurz vor 21.30 Uhr. Der 17-Jährige verstarb nach der Kollision noch an Ort und Stelle, nachdem Reanimationsversuche durch Ersthelfer und Retter erfolglos geblieben waren. Ein Alkotest beim Pkw-Lenker verlief negativ.

27-Jähriger tödlich verunglückt

In Feistritz am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) ist am Sonntag ebenfalls ein 27-jähriger Mann mit dem Motorrad tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich laut einer Polizeiaussendung auf einem privaten Gelände im Gemeindeteil Bernegg. Das Motorrad war nicht für den Verkehr zugelassen.

Den Angaben zufolge dürfte der 27-Jährige neben einem Sandhaufen die Kontrolle über das Motorrad verloren haben. Er fuhr gegen zwei Fichten und wurde dabei tödlich verletzt. Ein Arbeitskollege des Mannes war an Ort und Stelle. Dieser beobachtete das Unfallgeschehen allerdings nicht.

